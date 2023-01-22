Явище зʼявилося в небі невдозві після старту ракети Falcon 9.

У небі над Гаваями помітили незвичайне явище у формі моторошної спіралі. Це сталося після того, як з американського космодрому на мисі Канаверал стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX.

Як повідомляє видання Space.com, дослідник супутників Скотт Тіллі зазначив, що положення спіралі на небі майже точно збігається з місцем, де мав би бути другий ступінь ракети Falcon 9. І помітили це явище за кілька хвилин після запуску.

Ймовірно, ця спіраль виникла, коли верхня ступінь ракети Falcon 9 випустиа невитрачене паливо. При цьому видання наголосило, що таке явище після запуску ракети SpaceX помічають не вперше. Раніше схожий обʼєкт бачили у Новій Зеландії після старту Falcon 9.

Незвичні космічні явища

Астрономи виявили за допомогою космічного телескопа "Хаббл" у сусідній карликовій галактиці надмасивну чорну діру, що "народила" відразу кілька зірок. Вони були здивовані цим явищем, оскільки чорні діри відомі тим, що поглинають все, що мало необережність потрапити в їхнє гравітаційне поле.

У США зафіксували падіння яскравої вогняної кулі з космосу. Момент потрапив на відео відразу декількох камер відеоспостереження. Обʼєкт був помічений над штатом Вашингтон на західному узбережжі США. Подія тривала кілька секунд.

Крім того, в американському космічному агентстві NASA оголосили про створення незалежної групи для вивчення невідомих повітряних явищ.

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