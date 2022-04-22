Ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила нову партію супутників Starlink. Цього разу на орбіту вивели 53 нових апарати.

Про це повідомляє Space.

Супутники в космос доставила ракети Falcon 9. Для першого ступеня цей політ став 12. Ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді, а через дев'ять хвилин зробила м'яку посадку на плавучій платформі в Атлантичному океані.

Компанія SpaceX і Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США планують місію Crew-4. На Міжнародну космічну станцію відправлять трьох астронавтів NASA й одного астронавта Європейського космічного агентства.

Запуск Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon і екіпажем запланований не раніше 26 квітня.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія Ілона Маска SpaceX втратила зв'язок з 40 супутниками Starlink. Вони не змогли вийти з безпечного режиму і почати корекцію орбіти через підвищений атмосферний опір на низьких висотах.

Фахівці вирішили перевести супутники в Безпечний режим, в якому вони переміщалися б на орбіті "боком". Завдяки таким маніпуляціям вдалося б знизити опір, але апарати все одно вийшли з ладу.

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