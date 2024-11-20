Дві чорні діри обертаються одна навколо одної і в процесі спільно поглинають газову хмару, що огортає їх.

Учені відкрили унікальне явище в одній із галактик, яка розташована на відстані 1 мільярда світлових років від Землі, - дві надмасивні чорні діри, які спільно поглинають одну газову хмару.

Як пише IFLScience, спочатку вчені вважали, що в ядрі галактики знаходиться одна надмасивна чорна діра, що поглинає газ або космічний пил. Однак нещодавно виявлені повторювані сигнали підтвердили, що там знаходиться не одна, а дві надмасивні чорні діри, і вони "спільно трапезують" однією газовою хмарою.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Astronomy & Astrophysics, ці чорні діри мають загальну масу, що в 40 мільйонів разів перевищує масу Сонця. Вони знаходяться на відстані одного світлового дня одна від одної - приблизно 26 мільярдів кілометрів (16 мільярдів миль), і їм судилося зіткнутися приблизно через 70 000 років.

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При цьому дві чорні діри обертаються одна навколо одної, зближуючись кожні 130 днів і саме це стало причиною такого незвичайного явища - "спільної трапези".

"Ми думаємо, що хмара газу поглинула чорні діри. Обертаючись одна навколо одної, чорні діри взаємодіють із хмарою, збурюючи і поглинаючи її газ. Це призводить до появи світлових коливань", - розповів провідний автор дослідження Лорена Ернандес-Гарсія, астрофізик з Інституту астрофізики Міленіуму та Університету Вальпараїсо в Чилі.

Зазначається, що спалах уперше помітили в Паломарській обсерваторії під керівництвом Каліфорнійського технологічного інституту і продовжували фіксувати цю подію кожні 60-90 днів. Від самого початку цей спалах вважали надновою, проте пізніше вчені почали розглядати й інші пояснення.

Вони припускали, що це могла бути звичайна поведінка активного ядра, або ж зірка, що підійшла надто близько до надмасивної чорної діри, була розірвана на частини та повільно поглинута.

Але версія з парою надмасивних чорних дір, оповитих газовою хмарою, які влаштовують "спільну трапезу", обертаючись одна навколо одної, має найпереконливіший вигляд, зазначають вони.

Чорні діри - новини

Нещодавно астрономи спостерігали явище, як надмасивна чорна діра розірвала зірку і використала зоряну енергію, щоб "вбити" іншу зірку.

Також фізики з Массачусетського технологічного інституту вперше выдкрили унікальну потрійну систему з чорною дірою. Нова система утримує центральну чорну діру в процесі поглинання маленької зірки, яка робить повний оберт біля неї за 6,5 днів. Однак друга зірка обертається навколо чорної діри на набагато більшій відстані - на оберт йде 70 тисяч років.

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