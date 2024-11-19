Команда вчених використовувала різні методи для ідентифікації інгредієнтів у суміші, залишки яких залишилися на вазі.

Вчені знайшли докази галюциногенного ритуалу, який міг допомогти стародавнім єгиптянам відтворити міфічну історію, в якій бог-карлик обманює богиню неба.

Команда повідомила про виявлення залишків суміші, яка могла викликати галюцинації у тих, хто її пив. Вони знайшли залишки всередині 2200-річної вази, на якій зображений Бес, давньоєгипетський бог-карлик, пов'язаний з дітонародженням, веселощами і музикою, пише Live Science.

Дослідники провели хімічний аналіз органічних залишків усередині вази, виявивши сліди дикої рути, єгипетського лотоса і рослини роду Cleome, усі з яких традиційно вважають такими, що мають "психотропні та лікувальні властивості". Вони також виявили залишки насіння кунжуту, кедрових горіхів, солодки і винограду - поєднання, яке "зазвичай використовували для надання напою вигляду крові", - ідеться в заяві команди, опублікованій у журналі Scientific Reports.

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Вчені виявили залишки рідин людського організму, таких як слина і кров, що дозволяє припустити, що люди пили цю суміш. На їхню думку, можливо, людську рідину було додано як інгредієнт до суміші.

Команда використовувала різні методи для ідентифікації інгредієнтів у суміші, залишки яких залишилися на вазі: витяг стародавньої ДНК, інфрачервона спектроскопія з перетворенням Фур'є.

Ці знахідки змушують команду думати, що люди в Стародавньому Єгипті намагалися відтворити "Міф про сонячне око". У цій історії Бес заспокоїв Хатхор, богиню неба, пов'язану з родючістю, коли вона була в кровожерливому настрої, "подаючи їй алкогольний напій, приправлений рослинним наркотиком, замаскованим під кров, для глибокого сну забуття". Команда написала:

"Можна було б зробити висновок, що цю вазу Бес використовували для якогось ритуалу реконструкції того, що сталося в значущій події в єгипетському міфі".

Зазначається, що можливо, що галюциногенний напій використовувався людьми, які намагалися передбачити майбутнє.

"Ритуал, пов'язаний з культом Біса в греко-римський період, включав практику інкубації для пророчих цілей, під час якої консультанти спали в Бес-палатах у Саккарі, щоб отримати пророчі сни", - написали вчені.

Відомо, що Бес був пов'язаний з дітонародженням, і жінки могли звертатися до оракулів, щоб отримати пророцтва про те, як протікатиме їхня вагітність. Бранко ван Оппен, куратор грецького і римського мистецтва в Художньому музеї Тампи і співавтор статті сказав:

"Єгиптологи вважають, що люди відвідували так звані Покої Беса в Саккарі, коли хотіли підтвердити успішну вагітність, оскільки вагітності в стародавньому світі були пов'язані з небезпеками. Таким чином, ця комбінація інгредієнтів могла використовуватися в магічному ритуалі, що викликає бачення уві сні, в контексті цього небезпечного періоду пологів".

Посудина перебуває в Художньому музеї Тампи. 1984 року музей придбав її у приватного колекціонера, який купив її в Художній галереї Магіда Самеда в Каїрі 1960 року. Де він був спочатку знайдений, невідомо.

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