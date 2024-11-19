За іншою з версій, він кричав у надії привернути увагу інших дельфінів.

Дослідники випадково зафіксували, як самотній дельфін афаліна у Балтійському морі розмовляє сам із собою. Про це пише LiveScience, посилаючись на дослідження, опубліковане в журналі Bioacoustics.

Зазначається, що афаліни - соціальні тварини, які зазвичай живуть у зграях. Але у вересні 2019 року самотній дельфін з'явився на південь від острова Фюнен, Данія. Цей район знаходиться за межами звичайного ареалу проживання афалін, і інших дельфінів поблизу не спостерігалося.

Дослідники встановили підводні записувальні пристрої, щоб подивитися, як присутність самотнього дельфіна вплине на морських свиней, проте були приголомшені, коли почули, як багато звуків видає дельфін.

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За 69 днів із 8 грудня 2022 року до 14 лютого 2023 року дослідники виявили 10 833 звуки, зокрема кілька, зазвичай пов'язаних зі спілкуванням. До їх числа увійшли 2 291 свист, 2 288 серій клацань, які іноді асоціюються з агресією, 5 487 низькочастотних тональних звуків і 767 ударних звуків.

Серед цих звуків дельфін видавав три характерні свисти, які, як вважається, унікальні для кожної особини, подібно до імені. Ці звуки традиційно вважаються комунікативними, тобто мають бути щонайменше два дельфіни, які "розмовляють" один з одним. Але цей дельфін був абсолютно один.

Спочатку вчені подумали, що дельфін намагається спілкуватися з місцевими жителями, але вони записали звуки і в нічний час, коли у воді точно не було людей.

Чому самотній дельфін був таким вокальним, залишається загадкою. Можливо, він розмовляв сам із собою або це були мимовільні звуки, викликані певними емоціями.

За іншою версією, він кричав, сподіваючись привернути увагу інших дельфінів, які перебувають поблизу. "Хоча це здається малоймовірним, оскільки він уже провів три роки в цьому районі і, найімовірніше, вже знає, що інших дельфінів тут немає, - зазначає Ольга Філатова, біолог з Університету Південної Данії.

Раніше дослідники встановили, що дельфіни вміють посміхатися і роблять це досить часто.

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