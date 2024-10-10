Відкриття вирішує дві космічні загадки, які роками спантеличували астрономів.

Астрономи спостерігали явище, як надмасивна чорна діра розірвала зірку і використовувала зоряну енергію, щоб "вбити" іншу зірку.

Відкриття, зроблене міжнародною групою астрофізиків на чолі з Королівським університетом у Белфасті, пов'язало дві космічні таємниці, які роками спантеличували вчених, пише The Independent.

Перша пов'язана з так званими "приливними подіями руйнування" (TDE), коли об'єкт занадто близько підходить до чорної діри і розривається на частини.

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Друга пов'язана з "квазіперіодичними виверженнями" (QPE), коли яскраві спалахи з центрів галактик були виявлені як рентгенівські промені. Астрономи припускали, що вони були пов'язані з надмасивними чорними дірами. Дірадж Пашам із Массачусетського технологічного інституту розповіла:

"Були гарячкові припущення, що ці явища пов'язані, і тепер ми виявили докази цього. Це як отримати два космічні результати в одному з точки зору розгадки таємниць".

Команда використовувала дані рентгенівської обсерваторії NASA, космічного телескопа Габбл і дослідника складу внутрішньої частини нейтронної зірки Nicer, щоб спостерігати, як залишки зірки, знищеної чорною дірою, продовжували кружляти в дископодібному "зоряному кладовищі".

Зазначається, що за кілька років диск уламків розширився до такої міри, що він неодноразово стикався з прилеглою зіркою, яка в іншому разі була б у безпеці від чорної діри.

Коли зірка проходила через диск, на ній відбувалися вражаючі викиди газу і рентгенівського випромінювання. Це стало доказом того, що TDE були пов'язані з QPE. Ендрю Маммері з Оксфордського університету пояснив:

"Це великий прорив у нашому розумінні походження цих регулярних вивержень. Тепер ми розуміємо, що нам потрібно почекати кілька років, щоб виверження "увімкнулися" після того, як зірку було розірвано на частини, бо диску потрібен певний час, щоб поширитися досить далеко, щоб зіткнутися з іншою зіркою".

Відкриття було детально описано в дослідженні під назвою "Квазіперіодичні рентгенівські виверження через роки після близької приливної події", яке було опубліковано в журналі Nature.

Новини про чорні діри

Астрономи провели спостереження за тим, як величезна чорна діра "морить голодом" свою галактику. Міжнародна команда під керівництвом Кембриджського університету за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба підтвердила, що галактика, яка є за розміром, як наша, більше не може утворювати нові зірки, адже чорна діра засмоктує потрібне паливо.

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