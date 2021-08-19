Евакуація українських громадян з аеропорту Кабула відбувається дуже складно, але, за словами влади, докладаються всі зусилля.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, яким чином планують евакуювати українців з Афганістану.

Про ситуацію розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми на прямому зв'язку з усіма нашими ключовими партнерами. Це і США, які контролюють військову частину Кабульського аеропорту, і з багатьма нашими іншими партнерами щодо погодження зупинок нашого евакуаційного літака, які планується зробити найближчим часом. Крім того, ми на контакті з тими силами, які позиціонують себе як такі, що гарантують певну безпеку, з тим, щоб сконцентрувати громадян, яких ми плануємо евакуювати, ближче до входу в аеропорт і забезпечити їх потрапляння на територію військового сектора аеропорту", - сказав заступник міністра.

Єнін назвав можливість потрапити в аеропорт "надскладним завданням".

"Це надскладне завдання, тому що весь аеропорт оточений 200-метровим людським кордоном, через який протиснутися фактично неможливо. Ні про яке відкриття воріт не йдеться. Час від часу представники військової влади намагаються відштовхнути натовп від огорожі. І в цей час відбувається фізичне переправлення людей на територію аеропорту. Таким чином ми концентруємо наших громадян, яких ми плануємо евакуювати, у військовому секторі аеропорту, щоб щойно ми отримаємо всі узгодження, здійснити евакуаційний рейс", - заявив він.

За його словами, всім українським громадянам намагаються надати доступ в аеропорт.

Читайте такожТалібан проголосив в Афганістані "Ісламський Емірат""На цю мить усі ті, хто звернувся до нас і перебуває в доступній для огляду близькості до аеропорту, вже підтягнулися ближче до аеропорту. Ми намагаємося, щоб забезпечити їх потрапляння на територію аеропорту", - розповів Єнін.

Захоплення влади в Афганістані талібами

У зв'язку з виведенням американських військ та військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" дуже швидко почав захоплювати міста у країні.

Після того, як таліби зайшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану з міського аеропорту.

Україна вже евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

16 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Кабулі перебуває ще один український літак для евакуації, який не може вилетіти. При цьому українська сторона готова, окрім українців, евакуювати додатково іноземців.

18 серпня військово-транспортний літак Збройних сил України вилетів з Києва для евакуації українських громадян, однак не зміг приземлитися в Кабулі.

Автор: Леся Лещенко