Проголошення нового режиму відбулося в День незалежності Афганістану.

Угруповання Талібан проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.

Як повідомляє Business Insider, про це в Twitter повідомив спікер Талібану Забіхулла Муджахід. Проголошення нового режиму відбулося в День незалежності Афганістану.

Зазначається, що таліби використовують для свого режиму ту ж назву, що і в попередній період свого перебування при владі в 1996-2001 роках. Тоді в країні була встановлена тоталітарна система шаріату, що відрізнялася особливою жорстокістю до жінок.

Тим часом у кількох містах Афганістану проходять мітинги з нагоди Дня Незалежності. Як повідомляє Al Jazeera, бойовики застосовують проти мітингувальників зброю.

Так, в Асадабаді таліби відкрили вогонь по натовпу демонстрантів, загинули двоє людей. У Джалалабаді бойовики почали стріляти по людях, що несуть прапор Афганістану, поранивши чоловіка і підлітка.

Захоплення Талібаном влади в Афганістані

15 серпня таліби увійшли в Кабул і до кінця дня оголосили, що контролюють всю країну. Президент Ашраф Гані подав у відставку і виїхав з Афганістану.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу".

Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.

Автор: Дмитро Захаров