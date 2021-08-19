Відповідно до непублічного звіту ООН, бойовики використовують проти своїх цілей тактику залякування.

Бойовики Талібану почали переслідувати в Афганістані людей, які раніше працювали на сили США або НАТО, або співпрацювали з ними.

Про це повідомляє BBC, яка ознайомилася з конфіденційним звітом ООН. Документ був складений норвезьким Центром глобального аналізу, який надає ООН розвідувальну інформацію.

Згідно з документом, Талібан використовує тактику залякування. Аби дістатися до своєї цілі, бойовики можуть затримати членів її сім'ї і погрожувати їм вбивством.

Особливому ризику піддаються люди, які посідали важливі пости в армії, поліції і слідчих органах. Талібан підготував досьє на таких осіб заздалегідь. Ще до того, як зайняв всі великі міста.

Крім того, таліби вже формують мережу інформаторів для роботи з новим режимом.

Нагадаємо, угруповання Талібан сьогодні проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.

Захоплення Талібаном влади в Афганістані

15 серпня таліби увійшли в Кабул і до кінця дня оголосили, що контролюють всю країну. Президент Ашраф Гані подав у відставку і виїхав з Афганістану.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках Ісламу".

Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в країні діяв вкрай жорсткий режим шаріату.

Автор: Дмитро Захаров