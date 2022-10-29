Скарб складається з 46 срібних предметів.

У центральній частині Норвегії випадково виявили скарб зі срібними виробами епохи вікінгів.

Як повідомляє gemini.no, скарб складається з 46 срібних предметів. Два з них являють собою цільні персні. Також були знайдені зламані монети, браслети, плетене намисто, ланцюжки та дроти.

Повідомляється, що знахідка була зроблена випадково. Павло Беднарський, металошукач, виявив скарб у грудні минулого року. Спочатку він виявив два маленьких срібних кільця, а потім стало з'являтися все більше і більше шматочків. Зрештою Беднарський витягнув з-під землі 46 предметів. Змивши глину з одного зі шматочків, він зрозумів, що виявив щось, що має археологічне значення, і повідомив про це міській владі.

Відео дня

За словами вчених, цей скарб незвичайний тим, що містить кілька фрагментів одного і того ж предмета. Це пояснюється економікою вікінгів тих часів. Як повідомляється, срібні вироби збирали і розрізали або ламали, щоб використовувати в якості срібного ваги.

"Ця знахідка відноситься до того часу, коли зважені срібні монети використовувалися в якості платіжного засобу. Ця система називається економікою ваги і використовувалася в перехідний період між бартерною економікою і монетною економікою", - пояснили вчені.

Інші значущі археологічні знахідки останнього часу

Як повідомляв УНІАН, еа півночі Іраку археологи виявили наскальні рельєфи, вік яких становить близько 2700 років. На восьми мармурових рельєфах зображені сцени війни, виноградні лози та пальми.

Раніше повідомлялося, що у Мексиці виявили Стародавнє місто майя з сотнями будівель і людськими останками. На місці розкопок археологи виявили понад 430 цільних керамічних горщиків і 423 кістки, відповідні доіспанським людським похованням.

А в Ізраїлі археологи знайшли в скарб, що складається з 44 візантійських монет з чистого золота, що датуються VII століттям нашої ери.

Вас також можуть зацікавити новини: