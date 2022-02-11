Очільник космічного відомства назвав ситуацію з супутником "цілком адекватним показником стану галузі".

Україна має ще місяць на розв'язання проблеми, яка виникла після запуску супутника "Січ-2-30".

Про це повідомив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він нагадав, що після відокремлення космічного апарата з ним було встановлено зв’язок та отримано телеметричну інформацію, що підтвердила працездатність бортової апаратури. Однак зв’язок було встановлено лише на третьому сеансі, а не під час перших двох.

В результаті орієнтація апарату залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом. Батареї не можуть достатньо заряджатись у таких умовах.

"Супутник перезавантажився та почав працювати в режимі енергоощадження. Ми очікуємо, що упродовж 1-1,5 місяців просторове положення стане сприятливим для накопичення електроенергії, що дасть можливість привести орієнтацію до штатної. Льотні випробування супутника вже поновлено. Стандартний термін випробувань - 2 місяці, тобто до 13 березня. Ми маємо ще місяць на розв'язання проблеми", - написав він.

Також Тафтай наголосив, що безпосередня розробка супутників не є його задачею, він відповідає за стратегію та державну космічну програму.

"Враховуючи, що 11 років Україна не запускала власних супутників, результат із "Січ-2-30" є цілком адекватним показником стану галузі", - зазначив голова Держкосмосу.

Український супутник "Січ-2-30": що відомо

Як повідомляв УНІАН, український супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" було виведено на розрахункову орбіту 13 січня о 18:51:58 за київським часом за допомогою кластерного пуску ракети-носія Falcon 9.

Повідомлялося, що із супутником немає стійкого зв’язку через низку зовнішніх чинників.

Згодом у ЗМІ з’явилась інформація, що замість прямого контракту з компанією Ілона Маска SpaceX для запуску супутника "Січ-2-30" використали посередника - нідерландську компанію ISILaunch. Через це вартість запуску зросла з 1 до 1,8 млн доларів.

Однак у КБ "Південне" заявили, що причиною цього була практика SpaceX укладати контракти виключно з агрегаторами райдшерінга, а твердження, що супутник можна було запустити в повній комплектації за 1 млн доларів, не відповідає дійсності.

Загалом Державне космічне агентство України в рамках реалізації нової космічної програми на 2021-2025 роки планує запустити в космос сім супутників.

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