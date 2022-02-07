Раніше у ЗМІ заявляли, що через використання посередника контракт здорожчав з 1 до 1,8 млн доларів. У КБ стверджують, що за мільйон запуск і не був можливий.

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" пояснило, чому для запуску українського супутника "Січ-2-30" не було змоги укласти прямий контракт з американською компанією Ілона Маска SpaceX, а були використані послуги нідерландської компанії ISILaunch.

Про це повідомляє прес-служба КБ "Південне".

"Практикою компанії SpaceX зі здійснення групових пускових місій на сонячно-синхронні орбіти є укладання контрактів виключно з агрегаторами райдшерінга (про що компанія SpaceX повідомила ДП "КБ "Південне" в березні 2021 року), які не є "посередниками", а надають низку обов'язкових для здійснення запуску послуг і комплект матеріальної частини (зокрема сертифіковані системи відокремлення). Саме тому ДП "КБ "Південне" прямого контракту з компанією SpaceX не укладало", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у КБ "Південне", жоден зі 105 космічних апаратів, виведених 13 січня під час місії Transporter-3, не був запущений за прямим контрактом з власником космічного апарата.

"Станом на травень 2021 року компанія ISILaunch стала єдиною, хто був здатен забезпечити запуск "Січ-2-30" у задекларовані строки та в рамках визначеного бюджету", - інформує КБ.

Також у конструкторському бюро додали, що згадувана у ЗМІ "пільгова вартість" пуску від SpaceX в 1 млн доларів охоплювала лише вартість об’єму під обтічником та ваги корисного навантаження (без систем відокремлення, без систем енергозабезпечення, без вартості послуг, пов’язаних з оформленням імпорту, розмитненням і таке інше). Тому твердження, що супутник можна було запустити у повній комплектації за 1 млн доларів, не відповідає дійсності.

Український супутник "Січ-2-30": що відомо

Як повідомляв УНІАН, український супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" було виведено на розрахункову орбіту 13 січня о 18:51:58 за київським часом за допомогою кластерного пуску ракети-носія Falcon 9.

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Згодом у ЗМІ з’явилась інформація, що замість прямого контракту з компанією Ілона Маска SpaceX для запуску супутника "Січ-2-30" використали посередника - нідерландську компанію ISILaunch. Через це вартість запуску зросла з 1 до 1,8 млн доларів.

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