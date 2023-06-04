Смаження їжі в умовах невагомості - складний процес, але вчені провели експеримент і з'ясували, що він все таки можливий.

У Європейському космічному агентстві (ESA) вирішили з'ясувати, що станеться, якщо спробувати посмажити їжу, зокрема таку смачну й улюблену для багатьох людей картоплю-фрі, в умовах мікрогравітації.

ESA підтримує дослідження методів смаження в умовах мікрогравітації, щоб заповнити прогалини в знаннях про Землю та космос, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що смаження картоплі пов'язано зі складними фізико-хімічними процесами, в ході яких выдбуваються тепломасообмінні процеси разом із збільшенням і відривом від картоплі під впливом гравітації бульбашок водяної пари, що на ній утворюються. А в космосі все стає складніше. І досі не було впевненості, що смаження можливе за відсутності гравітації.

Як повідомляється в статті, опублікованій в журналі Food Research International, у астронавтів може з'явитися психологічне бажання їсти більш звичну "земну" їжу під час довгострокових космічних місій на Марс і Місяць.

На процеси, що відбуваються в процесі смаження, сильно впливає підйомна сила й гравітаційне прискорення, що робить вивчення смаження в космічних умовах складним завданням. Без підйомної сили бульбашки можуть прилипати до поверхні картоплі, окутуючи її шаром пари, через який, на думку дослідників, продукт залишиться сирим і непридатним до споживання.

До того ж смаження в розігрітій олії, яка розбрискується, в умовах відсутності гравітації є небезпечним для оточуючих через ризик отримати опіки.

Тож дослідники сконструювали інноваційний пристрій, який був би безпечним і водночас працював у невагомості. А також дозволяло би дослідникам одночасно спостерігати за поведінкою бульбашок на поверхні картоплі та тепловою поведінкою всередині її м'якоті.

Дослідники для експерименту використали літак ESA, призначений для створення короткострокових умов невагомості завдяки особливій схемі польоту. Процес смаження під час експерименту фіксувався за допомогою високошвидкісної камери з високою роздільною здатністю, щоб зафіксувати динаміку утворення бульбашок, а також швидкість їх виходу з картоплі, напрямок руху в олії після відриву від поверхні. Також вимірювалася температура киплячої олії, а також температуру всередині шматочків продукту.

Як з'ясувалося, під час невагомості бульбашки пари все одно легко відокремлювалися від картоплі та рухалися в сторону, дозволяючи гарячій олії просмажувати продукт. Так само, як це відбувається на Землі. Припускається, що бульбашки відокремлюються від поверхні в невагомості завдяки надлишковому тиску, що утворюється в середині м'якоті при смаженні.

Дослідники зазначають, що результати цього дослідження є основними експериментальними доказами того, що смаження їжі може відбуватися в космосі. І хоча необхідні додаткові дослідження, експеримент вказує на те, що астронавти зможуть мати в меню більше, ніж звична їм зараз регідратована їжа.

"Крім поживних речовин і комфорту, вивчення процесу смаження в космосі також може сприяти прогресу в різних сферах, від традиційного кип'ятіння до виробництва водню з сонячної енергії в умовах мікрогравітації", - підсумовує один із авторів дослідження Джон Ліумбас.

Вирощування овочів у космосі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше астронавти на Міжнародній космічній станції вперше зібрали врожай редиски, вирощеної у невагомості. Експеримент дозволить NASA визначити оптимальний баланс догляду і живлення для редису в невагомості та має допомогти астронавтам у майбутньому освоєнні Місяця та Марсу.

Згодом на Міжнародній космічній станції почали вирощувати перець. Це не просте завдання, враховуючи довгий період проростання і дозрівання. Зрештою стало відомо, що американським членам екіпажу МКС вперше вдалося виростити на орбіті перець.

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