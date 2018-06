Тривале перебування в космосі призводить до пошкоджень головного мозку - вчені

Вчені виявили нову небезпеку тривалого перебування в космосі. Дослідження опубліковано в The New England Journal of Medicine, повідомляє The Telegraph.

Тривале перебування в умовах мікрогравітації призводить до змін у головному мозку.

Так, порушується нормальна робота областей, відповідальних за увагу, фокусування, планування, організацію і пам'ять. Також піддаються деградації ділянки головного мозку, відповідальні за просоціальну поведінку.

«Це не те, що ви хотіли б у довгостроковій місії. Астронавти, що страждають такими порушеннями, не зможуть побачити об'єкти великого плану, прочитати мануали або провести базові дослідження на належному рівні», — вважає викладач астрономії Ден Браун.

Читайте такожNASA завершило тривале випробування майбутніх підкорювачів Марсу

До таких висновків автори прийшли, вивчивши стан добровольців, на 90 діб поміщених в умови, що імітують мікрогравітацію, а також дослідивши 34 астронавта.

Причиною деградації головного мозку фахівці називають зміни внутрішньочерепного тиску. Відзначається, що проектування космічного апарату зі штучною гравітацією може бути способом мінімізації змін, що відбуваються з організмом в умовах мікрогравітації.

Раніше стало відомо, що запуск ракет NASA на віддалені планети може опинитися під загрозою зриву. Це може відбутися через брак необхідного для польотів плутонію, виробництво якого в США зупинили ще в минулому столітті.