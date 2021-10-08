Екіпаж МКС готується поласувати власноруч вирощеними чилі / фото NASA

Американським членам екіпажу Міжнародної космічної станції вперше вдалося виростити на орбіті перець.

Про це повідомили у прес-службі NASA.

Перці виросли в спеціальній експериментальній установці Advanced Plant Habitat. Загалом астронавти виявили чотири зав'язі - значно менше , ніж було запилених квітів на стеблах. Причини для цього ще прийдеться з'ясувати.

Зазначається, що перці - самозапильні рослини, тому комахи для цього процесу не потрібні. Для цього в установці включали вентилятори, аби створити циркуляцію повітря в умовах мікрогравітації. Крім того, члени екіпажу запилювали деякі квіти вручну.

Читайте також"Це погано": на російському модулі МКС знайшли нові тріщиниУ NASA зауважили, що подолання проблем, пов'язаних з вирощуванням фруктів та овочів в умовах мікрогравітації, важливе для тривалих місій, під час яких членам екіпажу будуть необхідні хороші джерела вітаміну С, наприклад, перець.

Загалом космонавти планують зібрати два врожаї - наприкінці жовтня і на початку листопада. Частину перців астронавти з'їдять, а інші відправлять на Землю для досліджень.

Як повідомляв УНІАН, у вересні екіпаж МКС повідомив про дим і запах горілого пластика в російському сегменті станції, а також спрацювала пожежна сигналізація.

Автор: Станіслав Кожемякін