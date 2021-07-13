За словами астронавта, це важке завдання, враховуючи довгий період проростання і дозрівання.

Астронавти на Міжнародній космічній станції почали вирощувати перець.

Про це повідомила астронавт NASA Меган Макартур на сторінці в Twitter.

"Експеримент Plant Habitat-04 стартував сьогодні. Вперше ми вирощуємо перець в космосі. Це важке завдання, оскільки воно складається з довгих циклів проростання й росту. Але це чудове джерело вітаміну С і приправа!", - написала Макартур.

Астронавт не уточнила, який сорт перцю планується виростити на МКС, але додала фото й запропонувала читачам вгадати, яким саме він буде.

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Автор: Олександр Топчій