Експеримент з вирощування перцю в умовах невагомості розпочався на МКС / фото УНІАН, Микола Тис
Астронавти на Міжнародній космічній станції почали вирощувати перець.
Про це повідомила астронавт NASA Меган Макартур на сторінці в Twitter.
"Експеримент Plant Habitat-04 стартував сьогодні. Вперше ми вирощуємо перець в космосі. Це важке завдання, оскільки воно складається з довгих циклів проростання й росту. Але це чудове джерело вітаміну С і приправа!", - написала Макартур.
Астронавт не уточнила, який сорт перцю планується виростити на МКС, але додала фото й запропонувала читачам вгадати, яким саме він буде.
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