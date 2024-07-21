Дослідники визначили походження барвника, а також вік тканини.

Ізраїльські дослідники виявили найбільш ранню тканину, забарвлену дубовими щитівками - черв'яком, відомим у Біблії як "Толаат Хашані", або червоним черв'яком.

У рамках масштабного проєкту розкопок у "Печері черепів" археологи знайшли серед десятків тканин рідкісну червону тканину розміром усього лише з поштову марку. Усі екземпляри відправили на додаткову експертизу, пише Interestingengineering.

Використовуючи аналітичні методи, науковці визначили походження барвника, а також вік текстилю: близько 3800 років. Червоний черв'як з'являється в Біблії 25 разів, отже, існують свідчення про екстракцію пігментів зі щитівок.

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Вчені розповіли, що завдяки спеціальним методам, їм вдалося точно визначити походження барвника аж до конкретного виду щитівок. "Можемо з високою ймовірністю визначити, що в стародавні часи тканину забарвлювали різновидом кермеса верміліо, який виділяє кермесову кислоту, що надає характерного червоного відтінку", - прокоментували вчені.

Вони датували текстиль середнім бронзовим віком, близько 3800 років тому. Наскільки відомо дослідникам, це найраніша знахідка такого роду вовняної тканини, спеціально пофарбованої "кермесом", червоним черв'яком із Біблії.

У дослідженні пояснюється, що текстиль відкриває безпрецедентне вікно в "технологічні можливості стародавнього світу, а також минулі економічні та соціальні умови".

"У Біблії барвник, отриманий із дубових щитівок, називається "червоним черв'яком"", - сказав професор Зохар Амар з Університету Бар-Ілан. Стародавня священна книга ілюструє значення цього кольору поряд із синім і фіолетовим, який використовувався в багатому одязі та релігійних церемоніях.

Будучи предметом, що швидко псується, тканина зустрічається рідко, але печери в Іудейській пустелі, на захід від Мертвого моря, створили необхідні умови для її збереження.

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