Північна півкуля Землі постраждає від ядерної війни сильніше, ніж Південна, кажуть вчені.

Австралія, Нова Зеландія, Ісландія, Соломонові Острови і острів Вануату - найбільш підходящі місця на землі, щоб перечекати ядерну зиму. Такого висновку дійшли дослідники з новозеландського Університету Отаго і наукової групи Adapt Research.

Вчені розглянули вплив "серйозної катастрофи, що зменшує кількість сонячного світла", такої як ядерна війна, супервулкан або удар астероїда, на глобальні сільськогосподарські системи.

Вони виявили, що Австралія, Нова Зеландія, Ісландія, Соломонові Острови і Вануату зможуть максимально зберегти обсяги виробництва їжі навіть в умовах зменшення кількості сонячного світла і падіння температури.

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Дослідники також дійшли висновку, що наслідки ядерної зими чи інших катастроф не відчуватимуться рівномірно по всьому світу. Фізичні руйнування, радіоактивне забруднення і падіння температури, швидше за все, торкнуться в основному Північної півкулі.

"Наша гіпотеза полягає в тому, що острівні держави, особливо в Південній півкулі, зазвичай менше страждають від глобальних катастроф. На таких островах може зберегтися складне технологічне суспільство, а цілеспрямована підготовка може збільшити ймовірність глобального відновлення", – вважають вчені.

Загроза ядерної війни в 2023 році

У січні символічний "Годинник Судного дня" перевели на 10 секунд ближче до півночі - точки глобальної катастрофи. Тепер до неї залишається всього 90 секунд, що є найнебезпечнішим значенням за всю історію проекту. Все через російське вторгнення в Україну.

Однак загроза для всього світу полягає не в самій війні в Україні як такій, а в постійних погрозах застосування ядерної зброї, які висловлює російська сторона. Буквально днями екс-президент РФ Медведєв пригрозив ядерним ударом Україні.

У США також подейкують про готовність завдати ядерного удару. Але причина не в Росії, а в Північній Кореї, яка, ймовірно, також готується до ядерної війни.

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