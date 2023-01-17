За його словами, "Росія не дозволить собі програти", інакше розпочнеться ядерна війна.

Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров знову відзначився ядерними погрозами, коментуючи війну в Україні. За його словами, "Росія не може програти", інакше почнеться ядерна війна і "ми всі помремо".

"Росія ніколи не дозволить програти у будь-якій боротьбі. Ми можемо натиснути на кнопку – і салам алейкум!", - заявив Кадиров під час спілкування з чеченськими журналістами.

Опальний чеченський лідер заявив, що "нам не потрібен світ без Росії". "Тому, нехай нас всіх не стане. Ми потрапимо в рай, а вони - в пекло", - заявив він, процитувавши знамениту фразу Путіна.

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Кадиров та його роль у війні проти України

Опальний Кадиров публічно називав себе "піхотинцем Путіна", підтримував війну проти України, а його найманцям дали "особливе завдання" - вбити Зеленського.

Разом з тим, за спостереженням Інституту вивчення війни, Кадиров створює паралельні "вагнерівцям" вербувальні центри у Чечні, що пояснюється спробою послабити вплив на Кремль іншого "папуги" Путіна - Євгенія Пригожина.

Нещодавно Кадиров заявив, що російські окупанти в Україні нібито борються із "сатаністами" та "шайтанами". Він закликав усіх мусульман приєднатися, щоб "захистити Коран та пророка Мухаммеда".

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