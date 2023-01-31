Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що США готові застосувати ядерну зброю, якщо Північна Корея наважиться на напад.
Як повідомляє DW, про це Остін заявив під час візиту у Південну Корею на тлі зростання ядерної загрози з боку Північної Кореї. Під час цього візиту Остін зустрівся з міністром оборони країни Лі Чон Супом, Сеул домагався більших гарантій від Вашингтона через потенційну загрозу від країни-сусіда.
"Остін пообіцяв, що США "прагнуть використовувати весь спектр звичайних і ядерних засобів стримування для захисту Південної Кореї", - йдеться у повідомленні.
Загроза ядерної війни: як Північна Корея зближується з РФ
Найчастіше ядерною зброєю світу погрожують Росія та Північна Корея. Ба більше, ці дві країни зблизилися на тлі війни проти України.
Журналісти Reuters з'ясували, що Північна Корея може постачати 107-мм ракети "Катюша", 122-мм ракетні установки, 155-мм або 122-мм артилерійські снаряди або інші боєприпаси для стрілецької зброї, кулеметів або автоматичних гвинтівок для російської армії.
Крім того, розвідники США заявили, що Москва купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Пхеньяна, що свідчить про серйозний вплив санкцій.
Водночас журналісти Bloomberg вважають, що потреби РФ у зброї, щоб продовжувати повномасштабну війну в Україні, можуть стати порятунком для КНДР. Пхеньян може отримати життєво важливий прибуток.
Тим часом Північна Корея розвиває свій ракетний потенціал. Повідомлялося, що країна випробувала твердопаливний ракетний двигун, який грає ключову роль у швидшому розгортанні її ракет великої дальності. Таким чином КНДР досягла ключової мети її лідера Кім Чен Ина в області озброєння.