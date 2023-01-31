Йдеться про ймовірну атаку з боку Північної Кореї, яка нарощує свій ядерний потенціал.

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що США готові застосувати ядерну зброю, якщо Північна Корея наважиться на напад.

Як повідомляє DW, про це Остін заявив під час візиту у Південну Корею на тлі зростання ядерної загрози з боку Північної Кореї. Під час цього візиту Остін зустрівся з міністром оборони країни Лі Чон Супом, Сеул домагався більших гарантій від Вашингтона через потенційну загрозу від країни-сусіда.

"Остін пообіцяв, що США "прагнуть використовувати весь спектр звичайних і ядерних засобів стримування для захисту Південної Кореї", - йдеться у повідомленні.

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Загроза ядерної війни: як Північна Корея зближується з РФ

Найчастіше ядерною зброєю світу погрожують Росія та Північна Корея. Ба більше, ці дві країни зблизилися на тлі війни проти України.

Журналісти Reuters з'ясували, що Північна Корея може постачати 107-мм ракети "Катюша", 122-мм ракетні установки, 155-мм або 122-мм артилерійські снаряди або інші боєприпаси для стрілецької зброї, кулеметів або автоматичних гвинтівок для російської армії.

Крім того, розвідники США заявили, що Москва купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Пхеньяна, що свідчить про серйозний вплив санкцій.

Водночас журналісти Bloomberg вважають, що потреби РФ у зброї, щоб продовжувати повномасштабну війну в Україні, можуть стати порятунком для КНДР. Пхеньян може отримати життєво важливий прибуток.

Тим часом Північна Корея розвиває свій ракетний потенціал. Повідомлялося, що країна випробувала твердопаливний ракетний двигун, який грає ключову роль у швидшому розгортанні її ракет великої дальності. Таким чином КНДР досягла ключової мети її лідера Кім Чен Ина в області озброєння.

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