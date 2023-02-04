Росія не ставить перед собою ніяких обмежень, заявив Медведєв.

Заступник голови Ради РФ Дмитро Медведєв пригрозив ядерною зброєю в разі удару по окупованому Криму. Варто зазначити, що військові об'єкти ворога на півострові вже неодноразово були атаковані протягом усього повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Медведєв стверджує, що ніяких переговорів в цьому випадку не буде.

"Ніяких переговорів в цьому випадку не буде, будуть тільки удари відплати. Запалає вся Україна ... Наша відповідь може бути будь-яким. Про це цілком визначено сказав президент Росії", - заявив Медведєв в інтерв'ю російській пропаганді.

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Росія "не ставить перед собою ніяких обмежень, і в залежності від характеру загроз готова застосовувати всі види зброї відповідно до наших доктринальних документів, включаючи основи ядерного стримування".

Окупація Криму - як Україна повертатиме півострів

Росія захопила Крим у 2014 році, відтоді Москва перетворила український півострів на суцільну військову базу.

24 лютого 2022 року перекинуті до Криму війська РФ брали участь у наступі на материковий південь України. А Чорноморський флот РФ регулярно б'є ракетами по українських містах. Розвідка продовжує фіксувати поповнення Кримського угруповання ворога.

Після захоплення Мелітополя і Маріуполя противнику вдалося прокласти так званий "сухопутний" коридор на півострів, ставши менш залежним від потужностей Керченського мосту, який вже зазнавав невідомих атак.

Україна виключає, що піде на будь-які територіальні поступки Росії по Криму, оскільки півострів слугуватиме зручним плацдармом для майбутніх хвиль агресії РФ. На думку глави військової розвідки Кирила Буданова, Україна поверне Крим комбінованим шляхом - і силою, і дипломатією.

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