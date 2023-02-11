Населені пункти в районі лиха трясло майже дві хвилини.

Туреччина зіткнулася з лихом, яке виходить далеко за рамки того, що можна було б очікувати. Про це заявив представник Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Орхан Татар, передає DHA.

"Ми аналізуємо два землетруси, які сталися 6 лютого. Тривалість першого сильного землетрусу склала 65 секунд. Руйнівний ефект другого землетрусу склав 45 секунд", - повідомив він.

За словами Татара, таким чином населені пункти в зоні лиха дуже сильно трясло протягом майже 2 хвилин.

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"Енергія, що виділилася двома землетрусами, порівнювана з енергією 500 атомних бомб. На сьогодні сталося понад 2000 афтершоків, і вони продовжують відбуватися. Переважна більшість з них була силою понад 4 балів", - повідомив він.

Землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси силою понад 7 балів. Потім були десятки афтершоків. Також того дня стався землетрус у Сирії.

Число загиблих в Туреччині, за останніми даними, перевищило 24 тис. Зокрема, в Туреччині загинули 20 тис. 655 осіб, в Сирії - 3 553.

Вчені вже почали аналізувати це руйнівне стихійне лихо. Так, вчений з Італії зазначив, що дані про те, що в результаті землетрусу Анатолійська літосферна плита зрушилася на три метри не остаточні. Про остаточну дистанцію можна буде говорити після даних із супутників. А американські сейсмологи заявили, що за всю історію спостережень таких параметрів землетрусів ще не було зафіксовано.

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