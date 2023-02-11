Понад 20,6 тис. осіб загинули в Туреччині та майже 3,6 тис. у Сирії.

Кількість жертв землетрусів на південному сході Туреччини та у Сирії перевищила 24 тисячі.

Як повідомляє видання Тhe Guardian, загальна підтверджена кількість жертв землетрусів нині становить 24 тис. 208 осіб. Також видання зазначає, що сотні тисяч людей внаслідок землетрусів залишилися без домівок у зимових погодних умовах.

Нагадаємо, станом на вечір 10 лютого було відомо про 20 тис. 655 загиблих у Туреччині та 3 тис. 553 у Сирії.

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Експерти очікують, що кількість загиблих зростатиме. За їхніми словами, лише 6% жертв землетрусів, яких не вдалося врятувати протягом п’яти днів, виживають, тоді як через 24 години після землетрусів можна врятувати 74%. А морозні ночі, ймовірно, значно зменшать очікувану тривалість виживання.

Як повідомляє Reuters, турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган відвідав провінцію Адияман, де визнав, що реакція влади була не такою швидкою, як могла бути.

"Хоча зараз у нас найбільша пошуково-рятувальна команда у світі, реальність полягає в тому, що пошукові роботи йдуть не так швидко, як нам хотілося б", - зазначив він.

Землетрус у Туреччині і Сирії

6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси силою понад 7 балів. Потім були десятки афтершоків. Також того дня стався землетрус у Сирії.

Станом на 7 лютого було відомо про 4 українців, постраждалих внаслідок землетрусу в Туреччині. 9 лютого речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що під спричиненими землетрусом завалами будівель в Туреччині можуть перебувати п'ятеро українців.

7 лютого президент України Володимир Зеленський видав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині.

8 лютого у ДСНС повідомили, що загалом на ліквідацію наслідків потужного землетрусу від України направлено 87 фахівців, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.

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