Вчений зазначив, що зараз складно точно сказати на скільки зрушила анатолійська плита.

Зсув анатолійської літосферної плити в результаті землетрусу в Туреччині може виявитися більшим ніж 3 метри.

Про це сказав виданню Анадолу голова Національного інституту геофізики і вулканології Італії, професор Карло Догліоні. Він уточнив, що масштаби проясняться після детального аналізу даних із супутників.

"Анатолійська плита рухається на південний захід кожен день на кілька мікрон, а в кінці року виходить вже кілька сантиметрів", - пояснив він.

Відео дня

Догліоні зазначив, що в точці, яка стала епіцентром землетрусу, десятиліттями накопичувалася енергія. І в певний момент ця точка більше не змогла утримувати енергію і "на тлі руху Анатолійської плити, енергія вивільнилася".

Вчений зазначив, що зараз складно точно сказати на скільки зрушила анатолійська плита. Він підкреслив, що коли будуть отримані супутникові дані, тоді і з'являться і більш точні показники.

"За нашими розрахунками і первинними оцінками Геологічної служби США, зсув по даному відрізку склав 3 метри, але потім тріщина поширилася і зсув продовжився. Дані однозначно збільшаться", - прогнозує вчений.

Догліоні зазначив, що вченим потрібно більше інструментів для вивчення та розуміння природи землетрусів.

Землетрус у Туреччині

В Туреччини і Сирії 6 лютого стався сильний землетрус силою більше 7 балів. Згодом були десятки повторних поштовхів.

За останніми даними, в результаті стихії загинули понад 15 тис. осіб в обох країнах: у Туреччині-понад 12,4 тис. осіб, у Сирії - близько 2,9 тис.

7 лютого президент України Володимир Зеленський прийняв рішення про надання гуманітарної допомоги Туреччині. На допомогу також вирушив загін українських рятувальників та необхідна техніка.

Вас також можуть зацікавити новини: