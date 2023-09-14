Через зміни клімату життя на Землі стає все більш нелегким як для тварин, так і для людей.

Земля перестає бути "безпечним простором для людства" за шістьма з дев'яти ключовими показниками.

У групи міжнародних вчених викликає побоювання рівень забруднення мікропластиком і ядерними відходами землі і річок. За їхніми даними, тільки кислотність океанів, чистота повітря і озоновий шар знаходяться в межах, що вважаються безпечними. Однак, показник чистоти повітря і Світового океану може дуже швидко змінитися на протилежний, пише Sky News.

"Ми в дуже поганій формі. У цьому аналізі ми показуємо, що планета втрачає стійкість", - прокоментував результати співавтор дослідження, директор Потсдамського Інституту досліджень впливу на клімат Йохан Рокстрем.

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14 років тому Рокстрем разом з іншими фахівцями створив дев'ять критеріїв для наукової оцінки загального стану Землі. Тепер, нове дослідження показало, що, наприклад, вода перейшла з категорії "ледь безпечної" в категорію "забороненої".

Ці дев'ять критеріїв переплітаються. Команда вчених використовувала комп'ютерне моделювання і з'ясувала, що погіршення показників одного критерію, такого як клімат або біорізноманіття, викликає погіршення і інших, а усунення проблем одного критерію допомагає і іншим.

Моделювання показало, що "одним з найпотужніших засобів, якими володіє людство для боротьби зі зміною клімату", є очищення земель і збереження лісів.

За словами Рокстрома, біорізноманіття - кількість і різні типи форм життя - знаходиться в найбільш тривожному стані і йому не приділяється стільки уваги, як іншим проблемам.

"Найбільший головний біль, з яким ми стикаємося сьогодні - це кліматична криза і криза біорізноманіття", - прокоментував експерт.

Коментуючи результати дослідження, професор екологічної інженерії Університету Карнегі-Меллон Грейнджер Морган, яка не брала участі в дослідженні, сказала: "Якщо ми швидко не скоротимо навантаження на Землю, ми пропадемо. Це дослідження говорить, що, ймовірно, ми стаємо як підгорілий тост".

Проблема зміни клімату

Вчені вже давно сурмлять про зміну клімату і важкі наслідки, які воно викликає. Вони повсюдно закликають скорочувати викиди шкідливих речовин в атмосферу, їсти менше червоного м'яса і вести усвідомлене споживання ресурсів.

Крім того, вчені вважають, що серйозні зміни клімату провокують природні стихійні лиха в різних куточках Землі.

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