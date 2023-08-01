Фахівці хочуть прикрити нашу планету так званою "парасолькою".

Вчені придумали новий метод, який можна використовувати для захисту Землі від надмірного сонячного світла і, таким чином, зменшити його вплив на глобальне потепління.

За словами астронома Гавайського університету Іштвана Сапуді, так звану парасольку гігантських розмірів можна прив'язати до астероїда в якості противаги і перетворити в конструкцію для пом'якшення кліматичного впливу протягом десятиліть, передає Independent.

Видання відзначило, що на тлі швидкого нагрівання Землі, вчені всього світу думають над новими способами зменшити наслідки зміни клімату. Один з них полягає в тому, щоб затінювати Землю від частини сонячного світла за допомогою "парасольки". Однак потрібно зробити так, щоб під впливом гравітаційних сил таку "парасольку" не здуло і не розчавило випромінювання. Вчені зазначили, що при таких умовах матеріал, з якого можна виготовити такий щит, обійдеться дуже дорого.

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Дослідники відзначили, що такий щит повинен знизити вплив сонячної радіації на Землю приблизно на 1,7% - саме стільки потрібно для запобігання катастрофічного підвищення глобальної температури.

Глобальне потепління

Вчені всього світу вже давно міркують над тим, як можна зупинити глобальне потепління, вплив якого з року в рік стає все відчутнішим. Кілька років тому з цією метою було досягнуто історичної Паризької кліматичної угоди. Однак вона поки не дала помітних результатів. А кліматологи все частіше фіксують танення льодовиків і температурні рекорди по всій планеті.

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