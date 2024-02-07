Вчені припускають, що ці медузи мають цілий набір невідомих раніше отрут.

Вчені виявили новий вид медуз, які, можливо, володіють арсеналом унікальних отрут, яких раніше людство не знало. Про це повідомляє Newsweek.

Новий вид, названий Santjordiapagesi, був виявлений на глибині 2664 фути (майже 812 метрів - УНІАН) недалеко від японських островів Огасавара. Ці медузи плавали навколо глибоководного вулкана, відомого як кальдера Сумісу.

За словами вчених, нова медуза, яку бачили тільки двічі, являє собою зонтикоподібну медузу розміром близько 4 дюймів (10 сатиметрів - УНІАН) в поперечнику і з червоним хрестом в центрі тіла. Саме завдяки цьому медузу назвали на честь Георгіївського хреста.

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Як повідомляється, медузу спіймали з глибини і проаналізували її ДНК, в результаті якого з'ясувалося, що вона настільки віддалено пов'язана з усіма іншими видами, що вченим довелося дати не тільки нову назву виду, але і цілий новий рід і підродина.

"Цей вид сильно відрізняється від усіх виявлених на сьогоднішній день глибоководних медуз. Він відносно невеликий, в той час як інші види, що мешкають в такому середовищі існування, набагато більші", - кажуть вчені.

Оскільки цей новий вид настільки еволюційно відрізняється від інших видів, виявлених раніше, дослідники припускають, що він може містити коктейль отрут, радикально відрізняється за хімічним складом від усього, що спостерігалося раніше.

Як повідомляється, медуза Георгіївського хреста в основному прозора, за винятком характерного червоного хреста, який, як вважають, заважає хижакам виявити будь-яку біолюмінесцентну їжу, яку медуза має всередині свого черева.

Дослідники сподіваються, що подальші експедиції до глибоководного вулкану дозволять побачити більше рідкісних медуз.

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