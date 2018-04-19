"Зник Петросян і визволив десятки мільйонів": Притула розповів, як мовні квоти оживили вітчизняний гумор

14:59, 19 квітня 2018
Суспільство
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Мовні квоти викликали бум у виробництві вітчизняних серіалів / СТБ

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"Справа в тому, що, згідно з новим законодавством, 75% контенту на телебаченні повинно виходити державною мовою. Це і викликало бум у виробництві вітчизняних серіалів. І тут виявилося, що сценаристів, здатних розписувати діалоги на гарному українському, в країні небагато. Весь ринок був заточений на роботу на Росію", - пояснює Притула.

Писати сценарії для РФ було набагато вигідніше, ніж для України, це були зовсім інші гроші. В результаті за минулий рік команда шоумена адаптувала 110 епізодів для трьох серіалів. В цілому він констатує пожвавлення не тільки у вітчизняному серіальному виробництві, але і у всій сфері гумору в цілому. І тут же пояснює, чому так сталося: "з українського ринку зник умовний Петросян".

"Сміх-сміхом, але пішов величезний гравець, який вивозив з цього ринку десятки мільйонів доларів щорічно. Це такий собі узагальнений образ російського гумориста: петросян-галкін-дроботенко-команди КВН-московського Comedy Club. Коли всі ці люди зникли з українських концертних майданчиків, вакуум почали заповнювати вітчизняні гуморист", - говорить ведучий.

Повне інтерв'ю з Сергієм Притулою читайте у свіжому номері журналу "Новое время".

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Теги: #Притула#мовні квоти