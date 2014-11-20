На Луганщині бойовики обстріляли ТЕС та позиції АТО біля 4 населених пунктів

Про це повідомляє прес-центр ОК «Північ» на своїй сторінці у Facebook.

«За минулу добу в зоні відповідальності військ оперативного командування «Північ» безповоротних втрат серед особового складу та військової техніки немає. Бойовиками здійснено 28 обстрілів наших позицій, з них з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» - 6, ствольної артилерії – 11, мінометні - 7, стрілецької зброї, АГС, танка – 4», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСили АТО посилюють оборону МаріуполяЗазначається, що «вогневе ураження здійснювалося по особовому складу, який виконує бойові завдання в районі населених пунктів Станиця Луганська, Трьохізбенка, Щастя, Вільхове».

Також вогневого удару з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» зазнала Луганська ТЕС. Артилерійськими підрозділами виконувалися вогневі завдання з метою знищення вогневих точок бойовиків.

«Незважаючи на високу інтенсивність ведення обстрілів противником взводних, ротних опорних пунктів, блокпостів, моральний дух особового складу Збройних сил України залишається на високому рівні, і він готовий виконати поставлені перед ним бойові завдання», - наголошує прес-центр ОК «Північ».