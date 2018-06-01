8 Березня очима відомих чоловіків: хто дарує кольє, а хто вважає його дебільним совковим святом

Кажуть, за кожним успішним чоловіком стоїть жінка. Напередодні 8-го березня УНІАН вирішив поцікавитися в українських політиків і культурних діячів, чи радяться вони зі своїми дружинами, чи завжди прислухаються до їхньої думки і чи будуть їх вітати у Міжнародний жіночий день.

Ярослав Сухий, депутат від Партії регіонів:

ДРУЖИНА МЕНІ ПІДКАЗАЛА БАЛОТУВАТИСЯ В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ

Моя дружина завжди мені підказує тільки правильні рішення. Вона мені підказала, щоб я балотувався в народні депутати України третього скликання, я її послухався і переміг. Я раджуся з нею завжди.

У родині ми обов’язково відзначаємо 8 березня. Який буде подарунок – це, звичайно, велика таємниця. Для дружини це також секрет. Що ж це за сюрприз, коли вона буде знати?

Лесь Подерв’янський, письменник:

У МЕНЕ ДУЖЕ РОЗУМНА ДРУЖИНА

По всіляких дрібницях я з дружиною не раджусь. Раджуся зі стратегічних проблем, тому що вона в мене дуже розумна. Кожен день ставить проблеми існування людини, тому кожного дня з нею радимося як вчинити: так чи так.

Щодо 8 Березня - я ніколи не святкував цього дебільного “совкового” свята. У нас в родині ніхто його не святкує.

Юрій Костенко, лідер УНП:

Я НЕ НАЛЕЖУ ДО ТИХ ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ ДАРУЮТЬ КВІТИ РАЗ У РІК

Ми з дружиною в дуже щирих і відвертих стосунках. Це спільне життя, спільні інтереси. В нас нема такого: Костенко приходить додому, чекає дружину, а потім починає радитися: як же голосувати за постанову Верховної Ради, яку виносить чи Партія регіонів чи комуністи? В мене просто є щасливе сімейне життя, яким я задоволений. Дружина на мене впливає позитивно – це факт. Ми один одного розуміємо настільки, що нам навіть не потрібні дискусії.

Традиції відзначати 8 березня немає. Але я дуже люблю весну, тому цей день, особливо, коли дозволяє погода, ми святкуємо як день пробудження природи. Ми тішимося тим, що це вихідний, це можливість більше побути разом, поспілкуватися з тією ж природою. Я не належу до тих чоловіків, які дарують квіти раз у рік на 8 березня.

Богдан Бенюк, народний артист України:

У МЕНЕ МОЗОК – ЖІНКА

Я раджуся з дружиною постійно. У мене мозок – жінка. В нашій родині тандем, все вирішується на сімейній раді. Інакше бути не може. У нас нема такого: чоловік сказав - значить все. Обов’язково ми мусимо дійти до консенсусу.

У тому, що я досягнув певного рівня в своїй професії – це, безсумнівно, її заслуга. Вона багато зробила для того.

8 березня ми не відзначаємо. Мені повезло. Щасливі ті чоловіки, які 8 березня нікого не вітають. Є День матері. Ми його святкуємо.

Михайло Поживанов, народний депутат від БЮТ:

ЧОЛОВІК – ГОЛОВА, А ЖІНКА – ШИЯ

Я обов’язково дослухаюся до порад дружини. Чоловік – голова, а жінка – шия. Ми дивимося по телевізору новини, політичні ток-шоу, обговорюємо. І бували такі ситуації, коли її прості поради у політичній сфері виявлялися настільки розумними, а політикуму воно і в голову не приходило.

8 березня наша родина відзначає. Обов’язково вітаю і мамочку, і дружину, і бабулю, і сестру. Купую квіти. Дружині, мабуть, цього разу подарую якусь парфумерію.

Андрій Курков, письменник:

ЯКЩО МЕНЕ ЗАПРОШУЮТЬ ЗА КОРДОН, Я ПИТАЮ ДОЗВОЛУ У ДРУЖИНИ

Звичайно, я раджуся зі своєю дружиною. Є питання, які я без неї не вирішую. Питання облаштування будинку, виховання дітей, поїздок. Основні дискусії проходять у нас навколо планування життя родини. Якщо мене запрошують кудись за кордон, я все одно спочатку повинен спитати, чи вона погодиться на мою відсутність чи ні.

Спеціально свята ми не робимо. Але свою сім’ю я вітаю: і доньку, і дружину. Вже подарунки купив. У “Глобусі” є магазин мінералів і красивого натурального каміння. Там я придбав для дружини зрізи напівдорогоцінного каміння, щоб відокремлювати улюблені книжки на книжкових полицях.

Олег Пінчук, скульптор:

ВСЕ РОБИТЬСЯ В ІМ’Я ЖІНКИ

Я завжди раджуся зі своєю дружиною, коли це стосується наших спільних справ. Що стосується вбрання, іноді до неї дослуховуюся, але іноді роблю навпаки. Це залежить від настрою і ситуації. Моя дружина, як правило, завжди виявляється права. Але я людина дуже вперта і не хочу це усвідомлювати. Тому, вже дивлячись на результати, розумію, якщо б я послухав її, було б краще. Досвід показує, дружин потрібно слухати, не зважаючи на впертість. Жінка стимулює чоловіка. Все робиться в ім’я жінки.

Ми святкуємо 8 березня регулярно: шампанським, квітами, рестораном, веселою компанією. У мене жіноча половина перемагає: дружина, дочка, мама, теща, племінниця. Дружині я вже зробив подарунок - вона обрала красиве золоте кольє. Одяг і прикраси вона завжди обирає сама, не радячись зі мною, а я тільки плачу.

Опитувала Анна Ященко