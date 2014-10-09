Сестра Сенцова вважає, що слідчі СК РФ виставили себе ідіотами

Сестра режисера Наталія Кочнєва заявила, що обурена заявами про «садомазохістських нахили» її брата, якими слідчі виправдали сліди побоїв, пише "Крим.Реалії".

«Вони явно намагалися таким чином закрити нам рот, щоб ми більше не заїкалися про тортури. Але у них нічого не вийшло, вони самі себе ж знову виставили ідіотами», - сказала Наталя.

За її словами, остання заява слідства зайвий раз показує, що всі обвинувачення щодо Сенцова абсурдні і суперечать здоровому глузду.

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Як повідомлялося, 10 травня співробітники російських правоохоронних органів затримали Олега Сенцова у Криму. За словами Сенцова, у ніч з 10 на 11 травня його катували у будинку, в якому після анексії Криму розташувалося відділення ФСБ. Режисер заявляє, що йому на голову одягали поліетиленовий пакет, душили до непритомного стану, завдавали множинних ударів по спині та голові ногами, роздягали і погрожували зґвалтуванням кийком.

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16 травня у центрі Сімферополя був затриманий кримський громадський активіст Олександр Кольченко. Разом із Сенцовым вони брали участь у протестах проти військового вторгнення Росії у Крим.

19 травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Сенцов переведений до московського СІЗО. 30 травня у ФСБ Росії повідомили, що Сенцов є одним із членів диверсійно-терористичної групи «Правий сектор», яких підозрюють у підготовці терактів у низці міст Криму. За інформацією ФСБ Росії, Сенцов, а також Геннадій Афанасьєв, Олексій Черній та Олександр Кольченко готувалися до скоєння вибухів біля меморіалу «Вічного вогню» та пам'ятника Леніну в Сімферополі, а також підпалів офісів громадської організації «Російська громада Криму» та представництва партії «Единая Россия» у Сімферополі.

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МЗС України 3 червня вручив російському посольству у Києві ноту, у якій вимагав організувати зустріч із Сенцовым. У червні Європейська кіноакадемія звернулася до президента Росії Володимира Путіна із закликом прояснити ситуацію із затриманням кінорежисера. Підписи під зверненням поставили близько 20 діячів культури і мистецтва, серед них Аугустін і Педро Альмодовары, Анджей Вайда, Вім Вендерс, Кшиштоф Зануссі, Даніель Ольбрихський. Кінорежисер Микита Міхалков на церемонії закриття 36-го Міжнародного московського кінофестивалю 28 червня приєднався до звернення голови Спілки кінематографістів України Сергія Тримбача, у якому той попросив президента Росії звільнити Сенцова. Сам режисер заявляє про свою невинність.