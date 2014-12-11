Рада звернулася до держдуми РФ і Путіна з вимогою звільнити Савченко та інших полонених українців

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову (№1095) проголосували 247 із 342 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Зокрема, як підкреслюється в документі, ВР звертається до держдуми, президента Росії, до інших органів державної влади та посадових осіб Російської Федерації із «закликом вжити всі можливі необхідні заходи для якнайшвидшого звільнення української льотчиці та народного депутата Надії Савченко».

Крім того, у зверненні міститься заклик звільнити також Олега Сенцова, Миколу Карпюка та інших громадян України, які «в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України були захоплені в полон, незаконно перевезені на територію Російської Федерації і всупереч їх волі знаходяться на території Російської Федерації».

ВР доручила Міністерству закордонних справ поінформувати всі національні парламенти іноземних держав, міжнародні організації та міжпарламентські асамблеї про зміст цього звернення.

Постановою доручено голові Верховної Ради невідкладно направити текст звернення до держдуми Федеральних зборів РФ і президента Росії.