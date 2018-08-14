"Напівгола" Ані Лорак на концерті у Росії: ви стали моєю сім'єю (фото, відео)

Після скандалу зі зрадами чоловіка Ані Лорак вирушила в тур містами РФ.

Опальна українська співачка Ані Лорак продовжує виступати у російських містах. Так, в артистки пройшов концерт в Сочі.

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Відповідне відео співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Ви давно вже стали моєю долею, моєю сім'єю. І я не уявляю свого життя без вас. Дякую, Сочі!", - заявила Ані Лорак зі сцени.

Варто зазначити, що на концерті в Сочі співачка виступила і в "напівголому" вбранні, за що її часто критикують в соцмережах:

❤️ Допис, поширений Ані Лорак (@anilorak) 13 Сер 2018 р. о 4:33 PDT

Раніше Ані Лорак вперше після скандалу зі зрадами чоловіка Мурата вийшла на сцену. Артистка дала концерт у російському місті Геленджик в рамках масштабного шоу "Діва".

Шанувальники зазначали, що вона впевнено трималась на сцені, але все ж після однієї з пісень заплакала.