У Херсоні суд заарештував підозрюваного в замаху на Гандзюк

Суд заарештував чоловіка на 60 діб без права внесення застави.

У Херсоні суд обрав запобіжний захід чоловіку, який підозрюється в причетності до вчинення замаху на вбивство чиновниці Херсонської міської ради Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції України.

Зазначається, що судове засідання відбулося сьогодні, 20 серпня.

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"Затриманого, який розшукувався поліцією, суд заарештував на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю, і затримала особу, яка підозрюється в скоєнні злочину.

6 серпня Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

17 серпня правоохоронці затримали ще двох підозрюваних у нападі на Гандзюк, серед яких чоловік, який, за даними поліції, купував сірчану кислоту.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що за підозрою в організації та співучасті в замаху на Гандзюк затримано п’ятеро осіб.