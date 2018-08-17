Правоохоронці затримали підозрюваних у причетності до нападу на Гандзюк

Сьогодні, 17 серпня, співробітники Національної поліції України спільно зі Службою Безпеки України затримали двох осіб, які підозрюються в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство співробітниці міського самоврядування Херсону Катерину Гандзюк.

Про це повідомили у Департаменті комунікації НПУ.

"Зокрема, серед затриманих - громадянин Г., який раніше був оголошений у розшук Нацполіцією як зафіксована на відео камер спостереження особа, що купувала знаряддя злочину (сірчану кислоту)", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з інформацією, чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК, із ним проводяться слідчі дії. Щодо іншого учасника слідчі встановлюють його роль у вчиненні злочину.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю, і затримала особу, яка підозрюється в скоєнні злочину.

6 серпня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в замаху на Гандзюк. Поліція встановлює особу другого учасника нападу, вже встановлено місце, де він придбав сірчану кислоту.