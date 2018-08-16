"Майже переконана, що у замовника в гардеробі висить форма з погонами": активістка Гандзюк не впізнала підозрюваного у нападі на неї

Вона каже, що в її фізичному усуненні можуть бути зацікавлені багато людей. За словами Гандзюк, саме від правоохронців вона отримувала погрози і попередження.

Активістка й член Херсонської міської ради Катерина Гандзюк, яка постраждала в результаті нападу, каже, що не впізнає підозрюваного Миколу Новікова, якого арештувала поліція.

Про це вона розповіла "Українській правді". "Я співчуваю тому бідоласі, якого затримали по моїй справі поліцейські, на 99% це випадкова людина. Я розумію, що дуже швидко треба було гасити інформаційні хвилі й це робили ціною його долі. Мої близькі, які бачили нападника, кажуть, що це не він", - каже Гандзюк.

За словами активістки, наразі поліцейські з нею особисто не проводили слідчих дій.

15 серпня стало відомо, що правоохоронців до Катерини не пустили лікарі. Сама Гандзюк підтвердила УП цю інформацію, але зазначила, що раніше поліція до неї не приходила.

"Я бачила те, що й усі в інтернеті, але я не впізнаю його (підозрюваного у нападі Миколу Новікова – УП). Зараз мені складно тримати руку на пульсі розслідування, тому що я зосереджена на своєму здоров’ї і відновленні. У мене через день операції, від яких болісна реабілітація", - пояснює також Гандзюк.

Читайте такожСуд заарештував підозрюваного у нападі на Гандзюк

Вона каже, що в її фізичному усуненні можуть бути зацікавлені багато людей.

"Багато кому може бути вигідно позбутися незручного чиновника, як я. Тим паче, я вибиваюся із загального ландшафту, чим дратую багатьох людей не тільки з Херсона. Але мало хто може піти на такий злочин", - вважає активістка.

"Тим більше в місті, де ми всі зросли разом: з кимось ходили в одну школу, з кимось виросли в одному дворі. Але навіть серед політичних опонентів такі звірства зазвичай не прийняті. Пам'ять у людей дуже довга, тому не можна бути стовідсотково впевненим, що ми взагалі говоримо про когось з Херсона", - додає вона.

Гандзюк також натякає, що замовниками нападу на неї можуть бути правоохоронці — нинішні чи колишні:

"Я майже переконана, що у замовника в гардеробі висить форма з погонами, можливо, навіть і не одна".

"Як тільки я стала чиновником, у листопаді 2016 року, ми приймали справи і ставали свідками жахливих зловживань і злочинів. Правоохоронці – перші люди, з ким ми спілкувалися, і говорили, що треба наводити лад. На жаль, об’єкти наших розмов дізнавалися про таке спілкування за лічені хвилини, тому це просто не мало сенсу. Саме з правоохоронцями був цей системний світоглядний конфлікт, де неможливо домовитись", - розповідає член міськради.

За словами Гандзюк, саме від правоохронців вона отримувала погрози і попередження:

"Вони підсилали до мене достатньо близьких мені людей з пропозиціями. Зараз я не можу говорити про всі деталі, це може завадити слідству. Але готуйте попкорн, повірте, буде дуже цікаво".

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю, і затримала особу, яка підозрюється в скоєнні злочину. 6 серпня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в замаху на Гандзюк. Поліція встановлює особу другого учасника нападу, вже встановлено місце, де він придбав сірчану кислоту.