Четверо підозрюваних зізналися у нападі на Гандзюк - поліція

Речник поліції також пояснив ситуацію зі звільненим раніше підозрюваним Миколою Новіковим.

Четверо з п’яти підозрюваних у спробі вбити активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк зізналися у скоєнні злочину.

Про це повідомив речник поліції Ярослав Тракало, пише Українська правда.

За його словами, наразі слідство попередньо встановило причетність до скоєння даного злочину п’ятьох осіб.

"Їхня причетність до нападу на громадянку Гандзюк, за версією слідства, підтверджується як зібраними речовими доказами, так і наданими свідченнями", - зазначає Тракало.

Він розповів, що четверо із затриманих, які, до речі, проживають в різних регіонах країни, зізналися слідчим, що отримали пропозицію за грошову винагороду здійснити напад на Гандзюк.

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"Усі четверо дали свідчення і розкаялися у скоєному", - наголосив він.

За словами речника, ця пропозиція нібито надійшла від п’ятого затриманого, з яким вони проходили військову службу і який був їхнім командиром.

Водночас, за словами Тракала, сам організатор від співпраці зі слідством відмовляється.

Він повідомив, що слідчі вказують на ще один можливий доказ причетності затриманих до нападу на активістку - безпосередній підозрюваний у скоєнні цього злочину під час нападу міг отримати хімічний опік кислотою, проливши її на себе з необережності.

"Про це свідчить відповідний слід на його тілі, походження якого тепер буде досліджуватися методом експертизи", - зазначає представник поліції.

За його інформацією, у середу розпочалося судове засідання щодо обрання йому міри запобіжного заходу, яке головуючий суддя переніс на четвер.

Тракало пояснив ситуацію зі звільненим раніше підозрюваним Миколою Новіковим.

"Щодо винесення постанови прокурором та зміни статусу в провадженні гр. Новікову, то на той момент слідство мало достатньо підстав для його затримання і перевірки на причетність до скоєння цього злочину. Водночас робота йшла паралельно і по інших напрямках, результатом чого є затримання п’ятьох підозрюваних і їхні зізнання", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий хлюпнув сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком більш як 30% тіла госпіталізували. Зараз Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю, і затримала чоловіка, якого підозрюють у вчиненні злочину.

Голова Нацполіції Сергій Князєв під час брифінгу в Києві заявив, що слідство притягає до кримінальної відповідальності шістьох підозрюваних в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк.

Сьогодні в Херсоні суд звільнив з-під варти Миколу Новікова, якого раніше було затримано за підозрою в причетності до нападу на чиновницю Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.