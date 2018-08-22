"Надав нові свідчення": у ГПУ спробували пояснити звільнення підозрюваного у нападі на Гандзюк

Новіков спростував свої свідчення, що був на морі під час нападу на жінку.

Підозрюваний у нападі на співробітницю Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк, Микола Новіков надав нові свідчення про своє алібі, що і стало причиною для його звільнення з-під варти.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Під час слідства встановлено і новими показами Новікова підтверджено, що він дійсно перебував неподалік місця злочину, але злочин не вчиняв. У зв’язку із додатковими свідченнями, отриманими від підозрюваного громадянина Новікова, які він раніше приховував від слідства, була встановлена його непричетність до скоєння злочину щодо Катерини Гандзюк", - заявив він.

За словами Лисенка, це стало підставою для закриття прокуратурою Херсонської області кримінальне провадження стосовно Новікова за відсутністю в його діях складу злочину.

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"Постанову було надано до ізолятору тимчасового тримання для звільнення затриманого з-під варти", - зазначив речник ГПУ, додавши, що попередні покази Новікова щодо місця його перебування на морському узбережжі під час скоєння нападу на Гандзюк слідством та ним особисто – спростовані.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні напали на місцеву активістку Катерину Гандзюк - чоловік чекав біля під'їзду і хлюпнув на дівчину невідомою рідиною. Жінка отримала опіки 40% тіла. Поліція опублікувала відео з підозрюваним у нападі. Як з’ясували експерти, активістку у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу екстрено перевезли літаком до Києва. 6 серпня рішенням суду підозрюваного у виконанні цього злочину Миколу Новікова було взято під варту.

17 серпня, співробітники Нацполіції та СБУ затримали двох осіб, яких вважають причетними до організації замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Згодом правоохоронці провели спецоперацію і затримали ще трьох підозрюваних у нападі на Гандзюк.

22 серпня Миколу Новікова відпустили з-під варти та закрили справу проти нього.