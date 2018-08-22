У справі нападу на херсонську чиновницю Гандзюк затримано шістьох осіб - Князєв

Сьогодні відбудуться судові засідання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що в справі про напад на члена Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк є 6 затриманих підозрюваних.

Про це він сказав у середу журналістам у Києві, повідомляє "Українська правда".

"На сьогоднішній день слідством притягується до кримінальної відповідальності шестеро громадян України, яких ми підозрюємо в участі або співучасті у вчиненні цього злочину", – сказав Князєв.

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"До речі сьогодні будуть ряд судових засідань щодо обрання запобіжного заходу іще двом підозрюваним особам", – додав він.

Нагадаємо, 20 серпня Князєв повідомляв, що за підозрою в організації та співучасті в замаху на Гандзюк затримано п’ятьох осіб.

21 серпня двом затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. За день до цього, 20 серпня, на два місяці заарештували ще одного підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю, і затримала особу, яка підозрюється в скоєнні злочину.

6 серпня Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

17 серпня правоохоронці затримали ще двох підозрюваних у нападі на Гандзюк, серед яких чоловік, який, за даними поліції, купував сірчану кислоту.