Напад на Гандзюк: підозрюваного Новікова відпустили з-під варти, справу проти нього закрито

Новікова звільнили з-під варти ще до початку розгляду апеляції.

Підозрюваного у справі замаху на херсонську чиновницю та активістку Катерину Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти.

Про це повідомила сестра Новікова Ірина Кадукова, передає "Українська правда".

За її словами Новікова звільнили з під варти навіть до розгляду апеляції.

"Я прийшла сьогодні в суд, де мали розглядати апеляцію і мав бути відео-зв'язок з свідками зі Львова щодо його алібі. Поки чекала в суді, прийшов прокурор і сказав, щоб я їхала забирати брата, він не винен", - сказала Кадукова.

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Як пояснив адвокат Новікова Камілжан Шадманов, апеляція була відкликана.

"Я відкликав свою апеляцію. За 15 хвилин до початку засідання прокурор показав постанову про закриття кримінального провадження по відношенню до мого підзахисного", - сказав він.

Сестра Новікова також заявила, що буде добиватися справедливості далі: "Ми будемо далі боротися, ми хочемо вибачень".

Водночас за її словами, Новіков підтвердив, що правоохоронці не вибивали силою зізнань із нього.

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю, і затримала особу, яка підозрюється в скоєнні злочину.

6 серпня Херсонський міський суд обрав підозрюваному Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні, 22 серпня, голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом слідство притягує до кримінальної відповідальності шістьох підозрюваних в участі чи співучасті у замаху на вбивство Гандзюк.