Наташа Корольова зі скаргою на Україну звернулася до ЄСПЛ і назвала себе "репресованою"

У жовтні 2016 року російській співачці українського походження Наталії Поривай, яка має сценічний псевдонім Наташа Корольова, СБУ заборонила на 5 років в'їзд в Україну.

Співачка Наталя Корольова, яка програла у Верховному суді справу про скасування заборони в'їзду в Україну, подала позов в Європейський суд з прав людини.

Про це вона розповіла РИА Новости.

"Позов вже знаходиться в Європейському суді з прав людини. Інформації від адвокатів про те, почалося розгляд, у мене немає. Поки що подали лише, відправили документи", — сказала співачка.

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За словами Корольової, вона сподівається на "здоровий глузд" суду.

"Я без вини репресована людина, звинувачення на мою адресу не відповідають дійсності. Я вважаю, що правда повинна восторжествувати", — вважає артистка.

Нагадаємо, в жовтні 2016 року російській співачці українського походження Наталії Поривай, яка має сценічний псевдонім Наташа Корольова, СБУ заборонила на 5 років в'їзд в Україну.

Пізніше, у січні Корольовій дозволили прилетіти до Києва на похорон бабусі. Співачка намагалася оскаржити рішення про заборону, однак програла суди.