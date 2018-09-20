У дитячому таборі "Вікторія" в Одесі працювали "мертві душі" (відео)

Екс-директор «Вікторії» Петрос Саркісян свою вину в розтраті коштів заперечує.

В Одесі частково визнала свою вину обвинувачувана в розтраті 120 тис. грн бюджетних коштів Тетяна Ланіна - заступник директора спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія», в якому в 2017 році внаслідок пожежі загинули троє дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, Ланіна частково визнала вину в ході сьогоднішнього засідання Київського районного суду Одеси, де зачитувався обвинувальний акт.

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Згідно з обвинувальним актом, Ланіна і екс-директор табору «Вікторія» Петрос Саркісян, вступивши в змову і, використовуючи службове становище, вносили в табель робочого часу недостовірні відомості. В результаті вони привласнили понад 122 тис. грн.

Дії чиновників підпадають під ч. 1 ст. 366 і ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Саркісян також обвинувачується в порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 270 КК України).

Ланіна свою вину визнала частково, Саркісян вину заперечує, заявивши, що не бажає «бути цапом-відбувайлом». За його словами, він не знав про недостовірні відомості у відомостях. При цьому екс-директор стверджує, що цілком довіряв Ланіній, а згадані вище кошти нібито йшли на доплати іншим вихователям.

Наступне засідання у справі має відбутися 25 вересня.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі пізно ввечері 15 вересня 2017 року на території дитячого комплексу «Вікторія» сталася пожежа, яка призвела до загибелі трьох дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна і старшого вихователя Наталію Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку.

24 квітня 2018 року суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним строком 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в халатності колишній віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування щодо якої 27 квітня завершено. Матеріали передані до суду.

Крім того, у справі фігурують колишній керівник Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

2 липня 2018 року адвокат 37 потерпілих сімей у суді подав клопотання про стягнення з Одеської міськради моральної шкоди в сумі 3,9 млн грн.

У травні прокуратура повідомила Саркісяну і його заступнику Ланіній про підозру в заволодінні 120 тис. грн бюджетних коштів, і 18 червня до Київського райсуду Одеси було направлено обвинувальний акт. У червні заступник директора табору відшкодувала бюджету міста завдані збитки - понад 120 тис. грн.

Наприкінці липня суд об'єднав справи Ланіної і Саркісяна.

На початку вересня прокуратура оголосила про підозру в розтраті понад 400 тис. грн бюджетних коштів керівнику фірми, яка займалася реконструкцією табору «Вікторія».