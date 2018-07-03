Пожежа в таборі "Вікторія": потерпілі хочуть відсудити майже 4 мільйони гривень моральної шкоди

Адвокат наполягає на тому, що відповідачем у цивільному позові має бути визнана міськрада, оскільки директор табору Саркісян на момент пожежі був найманим працівником.

Потерпілі під час пожежі в дитячому муніципальному оздоровчо-спортивному комплексі Одеси «Вікторія» хочуть стягнути з Одеської міськради майже 4 млн грн у вигляді моральної шкоди.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання адвокат потерпілих заявив 2 липня в ході засідання в Київському районному суді Одеси у справі директора Петроса Саркісяна.

Зокрема, адвокат Микола Стоянов наполягає на тому, що відповідачем у цивільному позові має бути визнана міськрада, оскільки Саркісян на момент пожежі був найманим працівником. У зв'язку з цим, на думку адвоката, колишній директор матеріальну відповідальність у повному обсязі нести не може.

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Від імені 37 сімей (офіційно потерпілими визнано 35) їх представник заявив про необхідність стягнення коштів, у зв'язку з чим наполягав на арешті майна. Зокрема, 35 сімей потерпілих мають намір отримати по 100 тис. грн, а дві - по 200 тис. грн.

Головуючий у суді побачив у клопотанні деякі неточності і рекомендував адвокату їх виправити і подати документ заново.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня 2017 року, що призвело до загибелі трьох дівчаток. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна і старшого вихователя Наталію Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками повинна була відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив вихователя на волю під поручительство народних депутатів, Саркісян перебуває в СІЗО. 24 квітня 2018 року суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана у недбальстві колишній віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування щодо які 27 квітня завершено. Матеріали передано до суду.

Крім того, в справі фігурують колишній керівник Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Також у травні прокуратура повідомила Саркісяну і його заступнику про підозру в заволодінні 120 тис. грн бюджетних коштів та 18 червня до Київського райсуду Одеси направлено обвинувальний акт.