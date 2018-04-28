До суду направлено обвинувальний акт щодо колишньої віце-мера у справі про пожежу в одеському дитячому таборі

Досудове розслідування щодо Зінаїди Цвірінько завершено, обвинувальний акт направлено до суду.

В Одесі завершено розслідування кримінальної справи стосовно підозрюваної у службовій недбалості екс-віце-мера Зінаїди Цвірінько, що призвело до загибелі дітей у таборі «Вікторія».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прокурор Одеської області Олег Жученко.

«Учора слідчі завершили розслідування стосовно заступника міського голови за ч. 2 ст. 367 - службова недбалість, яка призвела до тяжких наслідків (Кримінального кодексу України - УНІАН)», - сказав Жученко.

Він уточнив, що йдеться про справу про пожежу у 2017 році в таборі «Вікторія», коли загинули три дівчинки.

За словами прокурора, досудове розслідування завершено, обвинувальний акт затверджено прокуратурою і направлено до суду.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року, що призвело до загибелі трьох дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і старший вихователь Наталія Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив виховательку на свободу під поручительство народних депутатів, Саркісян перебуває в СІЗО. 24 квітня 2018 року суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Крім того, 3 жовтня 2017 року правоохоронці провели обшуки за місцем проживання ще одного фігуранта справи - колишнього віце-мера Одеси Цвірінько. Їй повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до загибелі дітей.

За даними слідства, чиновниця була поінформована про порушення правил пожежної безпеки в таборі «Вікторія», але неналежним чином виконувала свої службові обов'язки і недобросовісно до них ставилася. Зокрема, не вжила заходів щодо укладення договорів на обслуговування високотехнологічних сучасних систем пожежогасіння, а також сприяла заселенню дітей у комплекс, який фактично не був готовий до експлуатації.

11 жовтня суд обрав Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. У квітні 2018 року Приморський районний суд Одеси відмовився зняти з неї підозри, аналогічну позицію зайняв Апеляційний суд Одеської області, який відмовився визнати необґрунтованими підозри.