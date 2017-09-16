У дитячому таборі в Одесі виникла масштабна пожежа, є постраждалі (відео, фотогалерея)

На території дитячого табору "Вікторія" в Одесі спалахнула пожежа. Про це повідомив волонтер Андрій Танцюра, який вів трансляцію інциденту в Facebook.

За інформацією співробітників табору, усі діти були евакуйовані і знаходяться на досить великій відстані від пожежі. Пожежні поливають водою сусідні будівлі, аби не допустити їхнього займання.

Як пише видання "Думская", займання сталося о 23:30. Пожежна сигналізація за словами очевидців не спрацювала. Діти прокинулися від запаху диму.

Вихователі змогли швидко організувати евакуацію дітей. Усього в таборі на момент загоряння знаходилось 150 дітей. Зараз пожежники намагаються організувати підрахунок. На місці чергують кілька машин швидкої допомоги, в тому числі реанімація.

Повідомляється про одну дитину, яка надихалася димом. Медики надають дівчинці допомогу. Більше інформації про постраждалих не надходило.

Один корпус табору повністю вигорів і обвалився. Пожежникам вдалося локалізувати загоряння.

Зазначається, що пожежна водойма на території табору була порожня, тому пожежники хвилин 30-40 не могли розпочати гасіння - прокладали рукав до гідранта на вулиці Вільямса.

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Згодом стало відомо, що у палаючому корпусі перебували 42 дитини. "Інформація уточнюється. Частина дітей надихалася димом, частина - знаходяться в шоковому стані. Три дитини вистрибнули з вікон палаючого корпусу. За інформацією лікарів швидкої, вони госпіталізовані. У одієї дитини - травма від падіння, двоє отруїлися продуктами горіння.

Табір "Вікторія" - муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок коштів міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тис. дітей, в т. ч. діти із багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів і турнірів, олімпіад та змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко проінспектував міський дитячий спортивно-оздоровчий табір "Вікторія" 26 травня в ході робочого візиту до Одеси.

Зазначалося, що в ході реконструкції були приведені до ладу всі корпуси, побудовані екологічно чисті дерев'яні будиночки, амфітеатр, волейбольно-баскетбольний та футбольний майданчики. Сьогодні за багатьма оцінками даний комплекс є зразковим як спортивно-оздоровчий дитячий заклад, що фінансується за рахунок міста.