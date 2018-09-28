Три станції столичного метро можуть обмежити роботу через концерт Енріке Іглесіаса

Обмеження можливе у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» концерту Енріке Іглесіаса.

У неділю можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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Про це йдеться в повідомленні КП "Київський метрополітен" на сторінці у Facebook.

"Друзі! Маємо вас попередити. 30 вересня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» концерту Енріке Іглесіаса, можливе обмеження на вхід (НЕ ЗАКРИТТЯ) для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого» до початку концерту, а також після його закінчення", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в робочі дні з 24 вересня по 5 жовтня, з 7.45 до 10.25, станція столичного метрополітену «Політехнічний інститут» не буде працювати на вхід у зв'язку з ремонтом ескалатора.