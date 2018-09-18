У Києві в годину пік на два тижні закриють на вхід станцію метро - людей просять ходити на інші

Станція «Політехнічний інститут» закривається на вхід з 24 вересня по 5 жовтня, з 7.45 до 10.25 годин.

У робочі дні із 24 вересня по 5 жовтня, з 7.45 до 10.25, станція столичного метрополітену «Політехнічний інститут» не працюватиме на вхід у зв’язку з ремонтом ескалатора.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».

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Зазначається, що під час ремонту робочі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.

Комунальне підприємство просить пасажирів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та закликає заздалегідь планувати свої маршрути.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові через пожежу в підземному переході закрили станцію метро.