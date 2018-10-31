У Києві простяться з українським режисером Давидом Черкаським (відео)
14:19, 31 жовтня 2018Суспільство
2923 0
30 жовтня помер знаменитий український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський, йому було 87 років.
Прощання з видатним українським мультиплікатором Давидом Черкаським відбудеться завтра, 1 листопада.
Читайте такожПомер відомий український режисер
За попередньою інформацією, церемонія прощання з мультиплікатором розпочнеться о 10 ранку в столичному Будинку кіно. Ховати будуть на Берковецькому кладовищі.
Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня помер знаменитий український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський, йому було 87 років. Він помер у лікарні, так і не оговтавшись від інсульту, два місяці лікарі боролися за його життя.
Давид Черкаський зняв понад 20 мультфільмів, найвідоміші з них — "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить" та "Острів скарбів".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter