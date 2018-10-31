У Києві простяться з українським режисером Давидом Черкаським (відео)

30 жовтня помер знаменитий український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський, йому було 87 років.

Прощання з видатним українським мультиплікатором Давидом Черкаським відбудеться завтра, 1 листопада.

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За попередньою інформацією, церемонія прощання з мультиплікатором розпочнеться о 10 ранку в столичному Будинку кіно. Ховати будуть на Берковецькому кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня помер знаменитий український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський, йому було 87 років. Він помер у лікарні, так і не оговтавшись від інсульту, два місяці лікарі боролися за його життя.

Давид Черкаський зняв понад 20 мультфільмів, найвідоміші з них — "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить" та "Острів скарбів".