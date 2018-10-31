Українська зіркова пара розлучилася після 18 років шлюбу - ЗМІ

Зіркова пара, за повідомленнями ЗМІ, вже давно живе окремо.

В українському шоу-бізнесі стало на одну зіркову пару менше. Співачка Тетяна Недєльська та колишній "регіонал", акордеоніст Ян Табачник розлучилися, пишуть ЗМІ.

"Так, у тусовці вже про це всі знають, але поки чомусь вони це зберігають у секреті", - пише Znaj.ua, посилаючись на слова знайомих пари.

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Офіційно ще ні Тетяна Недєльська, ні Ян Табачник не повідомляли про те, що розлучилися.

Також про те, що пара давно не живе разом, cвідчить і відсутність їхніх спільних знімків на сторінці співачки в соцмережі.

Ян Табачник і Тетяна Недєльська розписалися у березні 2000 року. Різниця у віці в них становить майже 30 років. У пари народилося троє синів.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що українська співачка Ані Лорак розлучається з чоловіком Муратом Налчаджиоглу після його зради.