Вбивства на Майдані: затриманий снайпер стріляв у активіста Храпаченка із будівлі Кабміну

Адвокат розповів про затриманого снайпера та зброю, з якої він стріляв.

Снайпер, підозрюваний у вбивстві учасника Майдану Олександра Храпаченка, брав участь в Антитерористичній операції, а після - працював інструктором в Національній гвардії.

Про це в ефірі Громадського заявив адвокат, який представляє батька загиблого Маркіян Галабала.

За його словами, підозрюваний - колишній боєць спецпідрозділу Омега - як більшість учасників цього підрозділу брав участь в АТО у 2014 році.

"Наприкінці 2014 року відійшов від участі в АТО й перейшов на інструкторську роботу в лави Національної гвардії. Рік тому звільнився з військової служби і працював на одному із заводів, який виготовляє зброю в Україні", - сказав Галабала.

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За даними адвоката, снайпер убив майданівця Храпаченка пострілом з будівлі клубу Кабінету міністрів. А снайперська гвинтівка, з якої стріляли, залишилась у власності Національної гвардії. Зброю вилучили на експертизу та вже провели кілька слідчих експериментів.

"Експерт Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз чітко вказав, що ця куля була випущена із снайперської гвинтівки, закріпленої за бійцем спецпідрозділу Омега, який дислокувався 20 лютого 2014 року на верху вулиці Інститутської, зокрема, на будівлі клубу Кабінету міністрів", - повідомив Галабала.

Нагадаємо, що 15 листопада стало відомо про затримання та арешт снайпера, який стріляв в активістів Майдану в 2014 році. Снайпер вистрілив зі своєї снайперської гвинтівки ТS.М30, оснащеної оптичним прицілом, в активіста Майдану, театрального режисера Олександра Храпаченка.

Олександр Храпаченко — активіст Євромайдану, театральний режисер-початківець. Був убитий пострілом снайпера на вулиці Інститутській у Києві під час подій 20 лютого 2014 року. Герой Небесної Сотні, Герой України.